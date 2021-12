Crédit : Myriam Tirler / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ils sont parmi les plus touchés par la cinquième vague et le variant Omicron. Le nombre de contaminations chez les enfants se multiplie à l'étranger. En France, une lettre ouverte de soignants a demandé hier au gouvernement de repousser la rentrée des classes prévue lundi 3 janvier. Parmi les signataires, le docteur Jérôme Marty.

"Tout laisse à penser qu'on va avoir encore plus de cas chez les tout petits et donc la possibilité de voir à terme plus encore de PIMS, c'est-à-dire de syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique comme ceux qu'on peut avoir à quatre ou cinq semaines de Covid ou des Covid longs ou des Covid chez les enfants", prévient Jérôme Marty, joint par RTL.

"Dans des pays qui nous précèdent, le nombre d'hospitalisations en pédiatrie a tendance à augmenter. L'une des particularités d'Omicron, c'est qu'elle touche davantage les enfants que ne pouvait le faire Delta ou Alpha", décrit le médecin. "Soit parce qu'il touche naturellement davantage, soit parce que le plus grand nombre d'enfants touchés fait que, en pourcentages, on retrouve davantage d'enfants en hospitalisation".

