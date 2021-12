Couvre-feu le soir du 31 décembre, réduction du délai avant de recevoir une dose de rappel... Un Conseil de défense sanitaire se tiendra ce lundi 27 décembre et plusieurs mesures sont évoqués, alors que la barre des 100.000 contaminations en 24 heures a été franchie lors du week-end de Noël.

Mais pour Frédéric Adnet, directeur du Samu 93 et chef des urgences de l’Hôpital Avicenne de Bobigny, "les jeux sont faits". "On est dans une circulation maximum du virus, estime-t-il. On s’attend plutôt à avoir une décroissance après ce pic, comme on l’a observé dans d’autres pays". À ce stade, il l'assure : "quoi qu’on fasse, je pense qu’il est trop tard".

Pour l'urgentiste, "avec 100.000 cas par jour, et donc peut-être 500.000 cas contacts, l’enjeu principal est de ne pas paralyser le pays". C'est dans cette optique, notamment pour limiter les arrêts de travail, que supprimer la période d'isolement pour les cas contacts vaccinés est une piste envisagée. "Les mesures de couvre-feu, d’isolement, sont très efficaces quand le virus circule peu, note Frédéric Adnet. Maintenant qu’il a envahi toute la France, il faut réfléchir aux mesures qui ne paralyseront pas le pays".