Coronavirus : comment expliquer la flambée des cas ?

Depuis quelques jours, l'épidémie liée au variant Omicron s'est accélérée. Samedi 25 décembre, jour de Noël, le cap très symbolique des 100.000 contaminations a même été dépassé en une seule journée.

Depuis le début de la pandémie, on n'a jamais compté autant de personnes contaminées en un seul week-end. La raison est simple, c'est parce que plus de tests sont effectués en ce moment, surtout avec les fêtes de fin d'année. Mais ce très fort taux de dépistage ne suffit pas à lui seul à expliquer cette flambée des cas.

Elle est également liée au variant Omicron, qui est beaucoup plus contagieux et qui sera bientôt majoritaire en France. Pour les prochains jours, les épidémiologistes sont inquiets. Ils pensent alors que cette hausse des cas va se prolonger au même rythme, pour atteindre les 200.000 cas par jour au mois de janvier.

Les 20-29 ans les plus touchés

Actuellement, les personnes les plus touchées sont celles âgées de 20 à 29 ans. Ce sont celles qui se contaminent le plus ces derniers jours, suivi de près par les 30 à 50 ans. Cela veut donc dire que ce sont les actifs qui sont les plus touchés. D'où l'inquiétude du Conseil scientifique, qui redoute une vraie désorganisation de notre société, si chaque jour, des centaines de milliers de malades et leurs cas contacts, devaient tous se mettent à l'isolement.

Dans les autres tranches d'âge, le virus ne circule pas autant. L'incidence est même en baisse chez les enfants, alors que les contaminations explosaient chez les 6-10 ans, juste avant les vacances scolaires. Les plus âgés, eux aussi sont épargnés. Omicron ne provoque pas de flambée chez les plus de 60 ans. Ce qui est une bonne nouvelle car c'est cette population qui est la plus sujette à des formes graves de la maladie. L'incidence dans cette tranche d'âge va être surveillée de près dans les prochains jours, après les rassemblements de Noël.