Coronavirus : les personnes vaccinées et contaminées sont mieux protégées, selon une étude

Même en cas de vaccination complète, il est possible d'attraper le coronavirus. Mais une étude américaine publiée le 16 décembre dernier dans la revue scientifique Journal Of The American Medical Association a mis en évidence que les personnes doublement vaccinées qui ont contractées le virus seraient mieux protégées et développeraient une immunité "hybride".

Lors de leurs travaux, révélés par Cnews, les scientifiques se sont appuyés sur deux groupes : un premier composé de personnes présentant un schéma vaccinal complet et contaminé par le coronavirus, et un second avec des gens vaccinés, mais qui n’ont jamais été infectés.

Le résultat est sans appel, les individus du premier groupe présentaient beaucoup plus d'anticorps dans le sang, ce qui leur a permis de développer une immunité "hybride", que le professeur Fikadu G. Tafesse, co-auteur de l'étude, appelle une "super-immunité". Il précise d'ailleurs que l'augmentation des anticorps peuvent atteindre parfois les "2.000%".