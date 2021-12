Coronavirus : quelles pistes sont exclues par le gouvernement ?

Le gouvernement va-t-il serrer la vis ? Emmanuel Macron tient ce lundi 27 décembre un nouveau Conseil de défense sanitaire suivi d'un Conseil des ministres. De nouvelles restrictions pourraient être annoncées, comme un délai plus court avant la dose de rappel. Toutefois, plusieurs mesures semblent exclues à l'heure actuelle.

Tout peut changer d'ici ce soir, rien n'est acté, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a l'habitude de nous réserver des surprises. Il y a eu ce matin une réunion de calage entre les différents cabinets des ministres concernés. Visiblement, on ne se dirige pas vers un couvre-feu le soir du réveillon. L'hypothèse a été évoquée dimanche, elle est toujours sur la table mais n'est plus privilégiée.

Autre idée de l'exécutif : reporter la rentrée scolaire. Selon les informations de RTL, ce n'est pas vers cela que l'on se dirige malgré les appels de certains dans l'opposition, à l'image de Valérie Pécresse.

Quelles mesures sont attendues

Cela ne devrait pas être un Conseil sanitaire pour rien. Selon nos informations, le gouvernement pourrait annoncer un nouveau raccourcissement du délai avant la dose de rappel. Il est aujourd'hui de quatre mois, il pourrait passer à trois mois comme le préconise la Haute Autorité de Santé.

Autre annonce attendue ce soir sur la durée de l'isolement des cas contacts. Le variant Omicron est plus contagieux certes mais il semble être moins grave. Cet argument plaide en faveur de la suppression de l'isolement des cas contacts déjà vaccinés. Pour eux, un seul test négatif suffirait.

Sur la question des jauges lors des rassemblements, là aussi l'hypothèse revient sur la table. Même situation pour le port du masque en extérieur dans certaines zones. Enfin, le passe sanitaire devrait devenir un passe vaccinal le 15 janvier. "Il y a trois priorités : le sanitaire, l'école, l'économie. Le reste, on ne sait pas", confiait un conseiller.

