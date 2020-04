30. Coronavirus : ils ont survécu et racontent

publié le 22/04/2020 à 08:14

Nous sommes le mercredi 22 avril, c’est le 37e jour du confinement. Si mes comptes sont bons, nous entrons dans la sixième semaine.

Dans ce 30e épisode de RTL avec vous, je vais m'effacer pour vous faire entendre des survivants du Covid. Des témoignages qu'on a pu entendre ces dernières heures sur RTL et qui révèlent à la fois des angoisses et de l'espoir en ces temps de coronavirus. Vous allez entendre l'actrice Mylène Demongeot, 85 ans. Elle dit qu'elle était "foutue à 98%", mais elle s'en est sortie. Elle est tombée malade alors qu'elle tournait un film avec Gérard Depardieu.

Mais avant tout, il y a ce couple de retraités, qui a témoigné dans RTL Matin avec Alba Ventura. C'est presque un film qu'ils ont vécu, un film catastrophe. Françoise et Philippe, 67 et 71 ans. Leur famille et leurs amis se sont cotisés pour qu'ils puissent réaliser leur rêve : aller voir l'Île de Pâques, en plein Pacifique, au large du Chili.

Le 7 mars à Buenos Aires en Argentine, ils ont donc embarqué pour une croisière de deux semaines sur le Zandaam, avec une petite inquiétude tout de même.

