publié le 24/04/2020 à 06:32

Bienvenue dans ce nouvel épisode de RTL avec Vous en ce vendredi 24 avril, 39e jour du confinement. Aujourd’hui, nous allons nous arrêter sur la question qui alimente en ce moment beaucoup de discussions dans des repas familiaux en confinement, beaucoup de conversations avec ses amis sur FaceTime, Skype ou Zoom, et donc naturellement, RTL s’en fait l’écho.

Faut-il ou porter systématiquement un masque quand on sort de chez soi ? Et cette question prendra d’autant plus d’importance alors qu’on approche de la date du 11 mai.

Attention, on ne va pas parler dans cet épisode des masques pour les soignants, ou plus généralement pour les professionnels qui travaillent en prenant des risques en ce moment.

Non nous allons parler des masques grand public, de masques en tissu, qui alimentent même des articles de mode dans le magazine Vogue.

Faut-il rendre obligatoire dès maintenant le port du masque dans l’espace public ? Oui recommande l’académie nationale de médecine. Le Pr Yves Buisson, épidémiologiste et président du groupe Covid à l'académie, était l’invité de Christelle Rebière dans RTL Midi. Il a exposé les recommandations de l’académie nationale de médecine.

Ce débat masque ou pas masque est un peu théorique puisque 6 semaines après la début du confinement, la production ou l'importation de masques reste un grand problème.



Et puis ne laissons pas croire que la couture est une habitude réservée aux grands mères, beaucoup de gens savent coudre en France, heureusement. Prenez Valérie Lemercier. Thomas Sotto l’a appelée dans RTL Soir, en Normandie, près de Fécamp, où elle est confinée en famille. Elle s'occupe en cousant des masques !

Posez vos questions à RTL

Toutes vos questions, qu’elles soient médicales, économiques, si vous n’avez pas compris telle ou telle décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre un problème spécifique pour tel ou tel métier, toutes ces questions, vous pouvez les poser à RTL, et on tentera d’y répondre.



Vous pouvez le faire au 3210, et laisser un message si le standard n’est pas ouvert. Vous pouvez également laisser un mot sur la page Facebook RTL. Vous pouvez aussi nous adresser un courriel à temoins@rtl.fr, avec des photos de votre vie de confiné.

Abonnez-vous à ce podcast Google podcasts

Apple podcasts

>> Coronavirus : RTL avec vous. Chaque jour, la rédaction de RTL vous accompagne pendant le confinement et tente de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Philippe Corbé et nos journalistes vous donnent des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches. Ensemble, nous allons vivre ces moments difficiles.