Coronavirus : cinq auditeurs racontent leur façon de vivre la crise

Nous sommes le jeudi 23 avril, c’est le 38e jour du confinement. Et aujourd’hui un épisode spécial auditeurs. Je voudrais vous faire entendre des témoignages dans une rubrique spécifique, qui s’appelle J’ai encore quelque chose à vous dire.

En fait depuis un peu plus de 6 semaines maintenant Pascal Praud dans les Auditeurs ont la parole en début d’après-midi prend des nouvelles de 5 auditeurs, 5 témoins qui représentent d’une certaine manière 5 facettes de cette crise.



Mais je voudrais particulièrement vous faire entendre dans cet épisode deux femmes, deux auditrices dont nous prenons donc des nouvelles régulièrement. On entendra Céline, qui est infirmière libérale près de Strasbourg, donc dans l’oeil du cyclone. Mais d’abord Elisabeth, 70 ans, elle vit seule dans son appartement à Garches dans les Hauts de Seine. Elle n’a pas mis un pied dehors depuis le début du confinement car elle est atteinte d’une maladie respiratoire. Fin mars, elle avait eu un petit coup de blues, avec l’éloignement de ses proches, ses enfants, ses 7 petits-enfants. Début avril, elle a voulu pousser un coup de gueule.

Quelques jours plus tard, elle nous disait que ce qui lui remonte le moral en ce moment, c’est la musique. Mais la semaine suivante, mi-avril, même Luciano Pavarotti, Eric Jeanjean, et Louis de Funès ne suffisaient plus à égayer les journées d'Elisabeth.

Céline est un autre témoin régulier des Auditeurs ont la parole. Elle a 38 ans, est infirmière libérale en Alsace. Début avril, elle nous racontait que même pendant sa

journée de repos elle est très occupée avec une tache nouvelle. Quelques jours plus tard, elle nous racontait qu’elle a commencé à prendre en charge des patients qui ont une suspicion de Covid. Donc elle doit se protéger encore davantage. Et la semaine dernière, Céline nous disait qu’un de ses patients avait été détecté positif au coronavirus.

