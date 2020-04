Coronavirus : quand la crise aggrave les inégalités sociales déjà criantes

33. Coronavirus : la crise aggrave la situation des Français les plus précaires

Bienvenue dans ce nouvel épisode de RTL avec Vous en ce lundi 27 avril, 42e jour du confinement, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus. On va s’arrêter aujourd’hui sur les conséquences sociales de cette crise, plus particulièrement dans les quartiers les plus défavorisés.

Le confinement et les dégâts économiques qu’il engendre ne font qu’aggraver des inégalités déjà criantes. L’une des images de cette crise qui frappe notre pays, ce sont ces longues files d’attente près des points de distribution d’aide alimentaire. Beaucoup de gens qui viennent pour la première fois, que cette crise violente a fait basculer dans la misère.

Et les plus favorisés, ceux qui ont généralement les moyens de partir en vacances l’été à la mer, pourront-ils se rendre en juillet août dans leurs stations balnéaires favorites ? Cela peut sembler une question secondaire quand on parle de la grande précarité de certains, mais les emplois de beaucoup de Français dépendent de l’activité touristique. Donc c’est aussi un aspect essentiel de cette crise.

