Coronavirus : ce que l'on pourra faire et ne pas faire au Nouvel an

Face à un cruel dilemme, le Premier ministre Jean Castex a tranché pendant son point hebdomadaire du jeudi 10 décembre. Aucune restriction n'entrera en vigueur le soir de Noël mais, "afin de limiter les cas contacts", le Nouvel an sera bel et bien concerné par le couvre-feu en place à partir du mardi 15 décembre. "On ne pourra pas circuler" à partir de 20h, résumait Jean Castex.

Tout n'est pas perdu pour le 31 décembre. Au cours de ce même point hebdomadaire, le gouvernement a également assoupli les règles de circulation entre les régions. Il sera, à compter du décembre, possible de "se déplacer sur tout le territoire", déclarait le Premier ministre. Ainsi, vous pourrez tout de même célébrer le Nouvel an où vous le souhaitez, tout en respectant les restrictions en vigueur.



Vous pourrez également vous rendre chez des amis avant 20 heures et y passer la nuit puisque "les fêtes à caractère privé organisées dans les domiciles ne peuvent pas être interdites", rappelle le site de la préfecture d'Île-de-France.



Attention si vous essayez de braver le couvre-feu, la clémence ne sera pas de mise. Au vu de la situation sanitaire stagnante, "plus de 100.000 gendarmes et policiers seront mobilisés" le soir de la Saint-Sylvestre, a annoncé Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur espère ainsi limiter "les fêtes sauvages ou les rassemblements intempestifs". Comme ce fut déjà le cas pendant le confinement, chaque invité recevra au moins une amende de 135 euros en cas d'interpellation.