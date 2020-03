Coronavirus : elles racontent sur RTL leur bataille contre le Covid-19

publié le 29/03/2020 à 09:03

Dimanche 29 mars, 13e jour du confinement, et 12e épisode de Coronavirus : RTL avec vous, ce nouveau podcast de la rédaction de RTL mobilisée pour vous raconter au plus près, jour après jour, ces heures sombres dans l’histoire de notre pays. Nous sommes ensemble, et ce n’est que le début nous a prévenu Édouard Philippe.

Alors dans cet épisode, vous allez écouter sur la longueur deux témoignages. Deux auditrices malades, qui ont été contaminées par le virus, et qui ont voulu raconter sur l’antenne de RTL ce qu’elles vivent. Vous entendrez Ingrid, en Bretagne, mais tout d’abord Dominique. Elle a 62 ans, elle est infirmière dans un Ehpad et elle est hospitalisée à Garches depuis le 12 mars.

Un coin de ciel bleu, les petits oiseaux qui chantent... Pensez à cela, si cela vous démange, si vous ne pouvez plus rester enfermés, ouvrez votre fenêtre, accrochez vous aux petites choses de la vie, et évitez de sortir pour éviter la propagation, pour éviter d’être contaminé ou de transmettre le virus.

