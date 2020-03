Coronavirus : hommage aux travailleuses et travailleurs en deuxième ligne

11. Coronavirus : hommage aux travailleuses et travailleurs en 2e ligne

publié le 28/03/2020 à 08:41

Nous sommes le samedi 28 mars, c'est le 12e jour du confinement, le deuxième weekend, et nous n’en sommes qu’au début, il va falloir s’y faire. Dans les précédents épisodes de RTL avec Vous, vous avez entendu beaucoup de soignants raconter ce qu’ils vivent, ce qu’ils voient. Nous vous invitons à aller les écouter et particulièrement le dernier épisode avec deux reportages sur la longueur, en immersion à l’hôpital de Mulhouse et dans une maison de retraite de la Meuse.

Mais aujourd’hui, il faut parler de ceux qui sont en deuxième ligne, ou en troisième ligne, dont le métier, dont la fonction sociale dans la société est totalement bouleversée par ce virus. Aïcha était caissière dans un magasin de Saint-Denis, au nord de Paris. Elle avait 52 ans. Le Covid-19 l’a emporté alors qu’elle réclamait davantage de mesures de protection pour continuer à accueillir les clients, pour garder les magasins ouverts, et on sait à quel point c’est essentiel pour que le pays continue à tourner. Mais, elle est décédée.

Dans le journal de RTL, sa soeur Norah a confié que son travail "l’a trop exposée aux risques de contamination".

