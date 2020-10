Calvados : le décor d'un théâtre s'effondre à Caen, quatre blessés légers

et AFP

publié le 23/10/2020 à 12:17

Un décor de trois mètres de haut est tombé sur la fosse orchestre du théâtre municipal de Caen jeudi 22 octobre au soir, blessant légèrement quatre personnes. Il s'agissait d'un décor sur roulettes, sur lequel étaient postés quatre acrobates et un chanteur. Il "s'est écroulé sur trente musiciens positionnés en contrebas", a indiqué le Codis du Calvados, confirmant une information de Ouest-France.



Un chanteur, un acrobate et deux musiciens ont été blessés. L'un d'eux a été transporté au CHU de Caen et un autre dans une clinique. Les pompiers ont été alertés vers 21h30.

D'après la direction de la communication du théâtre de Caen, il s'agissait de la générale du Ballet royal de la nuit, avec quelques invités présents dans le public. "On saura en fin de matinée (ce vendredi), si on maintient la représentation", a ajouté une porte-parole auprès de l'AFP. Trois représentations sont prévues ce vendredi, samedi et dimanche, d'après le site Internet du théâtre municipal de Caen.