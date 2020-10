publié le 28/10/2020 à 13:31

La deuxième vague est une déferlante et le mot reconfinement, inimaginable il y a encore quelques jours, sera probablement lâché ce mercredi 28 octobre à 20h par Emmanuel Macron lors d'une allocution solennelle depuis l'Élysée. Même aménagé, et pas aussi strict qu'en mars, c'est bien le scénario qui semble privilégié par l'exécutif. Un deuxième Conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Élysée pour trancher les modalités.

Emmanuel Macron devrait bien annoncer un reconfinement généralisé dans toute la France. Il pourrait s'appliquer dès ce jeudi 29 octobre à minuit, mais de manière moins stricte. La question est désormais de savoir quelles seront les dérogations. Les écoles primaires et maternelles devraient rester ouvertes. C'est plus flou pour les collèges et lycées, dont les élèves sont plus autonomes.

On se demande également quels commerces vont pouvoir rester ouverts, alors que l'économie française est beaucoup plus fragilisée qu'elle ne l'était au mois de mars dernier. Bercy a de son côté plaidé pour que tous les magasins restent ouverts. Les arbitrages reviennent au final à Emmanuel Macron qui se trouve sur une ligne de crête entre volonté de freiner le rebond de l'épidémie, désir de protéger l'économie française et crainte de l'acceptation des Français de ces nouvelles restrictions sanitaires.

À écouter également dans ce journal :

Erdogan caricaturé par Charlie Hebdo - Le président turc s'en prend aux "vauriens" de Charlie Hebdo. En plein conflit diplomatique entre la France et Emmanuel Macron, la présidence turque s’insurge contre une caricature montrant un Recep Tayyip Erdogan en slip, soulevant la jupe d’une femme. L'ambassadeur français a déjà été rappelé à Paris à la suite de ces vives tensions entre Paris et Ankara.

Économie française - Un reconfinement total coûterait 2 à 2,5 points de PIB par mois à l’économie française. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt ce mercredi 28 octobre, alors que l’éventualité d’un reconfinement est de plus en plus probable. 7 Français sur 10 redoutent ce scénario selon un sondage Harris Interactive pour LCI.

Coronavirus en France - 523 morts dans les dernières 24 heures. C'est du jamais vu depuis le mois d'avril, en plein confinement. La France a enregistré mardi 27 octobre 523 décès supplémentaires de la Covid-19 ces dernières 24 heures. Dans le détail, ce sont 288 décès à l'hôpital et 235 en Ehpad et établissements médico-sociaux.