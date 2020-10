publié le 25/10/2020 à 08:42

Face au contexte sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus, de nombreux Français ont privilégié les réservations "d'ultra dernière minute", celles qui se font la veille pour le lendemain, pour profiter des vacances de la Toussaint. Dans le secteur des transports, de bonnes affaires ont profité à un grand nombre de voyageurs, ces derniers jours.

Par exemple, les billets d'avion pour Rome Porto et Lisbonne sont en moyenne 30% moins cher que l'année dernière, lors de ces mêmes vacances de la Toussaint. En Europe, les prix sont également en baisse sur plusieurs destinations tout comme en France. Le prix des billets pour Ajaccio et Nice a par exemple baissé de 21% et 9%.

Selon Guillaume Rostand, porte-parole de liligo.com, "les voyageurs mettent beaucoup plus de temps à se décider et les compagnies aériennes ont réduit les rotations qu'elles opèrent donc en réalité, ce phénomène s'explique beaucoup par l'incertitude qu'ont les voyageurs d'un côté et par le fait que les compagnies n'arrivent pas à remplir leurs avions, ce qui fait baisser les prix".

Les plus fortes baisses sont actuellement enregistrées dans les DOM-TOM car les compagnies aériennes font des rabais inédits sur ces destinations en raison du contexte où six voyageurs sur dix prennent leurs billets moins de quatre semaines avant leur départ.

