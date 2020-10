publié le 28/10/2020 à 12:48

En Grande-Bretagne, des élus sont bannis de certains pubs. C'est à grand renfort de messages chocs sur les réseaux sociaux que des sociétés le font savoir. Notamment avec photos des "persona non grata" barrées de lettres rouges, comme sur les affiches du Far West.

"Toute personne permettant, de manière active ou passive, que des enfants aient faim, ne peut avoir aucune humanité selon nous” a écrit dans un message le propriétaire d'une chaîne de pubs au pays de Galles. Deux députés régionaux sont montrés du doigt. Ils ne pourront ni assister à des concerts d'un groupe de folk ni accéder à un magasin d'articles de sport.

C'est un retour de bâton. Ces élus, comme d'autres, ont refusé de voter la proposition de Marcus Rashford. À 22 ans, ce dernier est l'une des stars de Manchester United et joue dans l'équipe nationale. Après le confinement du mois de mars, l'attaquant avait demandé à ce que les enfants les plus pauvres puissent continuer à bénéficier de repas gratuits, y compris pendant l'été. Le gouvernement de Boris Johnson avait accepté mais n'a pas prolongé la démarche.

L'engagement de Rashford motivé par son histoire personnelle

Pour les prochaines vacances, c'est non. Les familles défavorisées devront trouver une alternative. Le Premier ministre et d'autres députés conservateurs ont avancé des aides déjà augmentées. Outre-Manche, cette position ne passe pas du tout. Les pubs et commerces apportent donc clairement leur soutien à Marcus Rashford à travers cette mobilisation.



L'engagement du footballeur n'est pas insolite. De nombreuses stars mettent leur notoriété au service d'une cause. Marcus Rashford fait les gros titres dans les médias, notamment dans le Huffpost. Interrogé au printemps dernier, il avait expliqué son enfance. Sa mère avait beau travailler très dur, faire des horaires impossibles, cela ne suffisait pas toujours à remplir le frigo. "J'aurais pu n'être qu'une statistique", avait-il déclaré.



Ce qui est également marquant est l'engouement derrière lui. Puisque les politiques ne veulent pas le suivre, il s'est armé de son compte Twitter, devenu un site de petites annonces et de bonnes nouvelles. Par exemple, des repas offerts par une chaîne de livraison à domicile dans telle ville ou encore la mobilisation d'un club de football avec une cagnotte. Marcus Rashford relaie la plupart de ces initiatives. Il remercie, commente, et cela fait effet boule de neige. Lundi 26 octobre, 10.000 déjeuners ont été distribués gratuitement à travers tout le pays.