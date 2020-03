Confinement : comment cultiver le rire ?

publié le 26/03/2020 à 07:35

Rire nous fait bien bien ! Mais il est des contextes dans lesquels il n'est pas forcément aisé de se détendre et de rire aux éclats : le confinement et la situation de tension actuelle en est un exemple. Spectacles d'humour en ligne, blagues des réseaux sociaux, séries et filmes comiques, livres, rire communicatif en famille : "On est fait pour s'entendre" vous donne la parole pour partager ensemble ce qui vous fait rire, même en ces temps plutôt moroses !

Invité.e.s

- Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive et dirigeante du Centre de Formation ZenPro

- Julie Bargeton, comédienne et humoriste

- Marjolaine Boutet, historienne, maîtresse de conférences à l'université de Picardie/Amiens. Spécialiste des séries et auteure de Un village français - une histoire de l'occupation (La Martinière)



- Stéphane Boudsocq, journaliste "cinéma" dans Laissez-vous tenter (tous les jours à 9h20 sur RTL). Nouveau rendez-vous à 8h40 Laissez-vous tenter à la maison, l'actualité des artistes confinés et connectés !



- Bernard Lehut, journaliste spécialiste des livres dans Laissez-vous tenter (tous les jours à 9h20 sur RTL)