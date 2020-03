Confinement : quand des chaînes de solidarités se mettent en place

publié le 25/03/2020 à 08:13

La solidarité naît parfois de situations complexes et inattendues. Depuis le début du confinement et alors que l'on aurait pu imaginer que chacun se serait renfermé sur lui-même, des véritables chaînes de solidarité se sont créées. Distribuer des repas aux personnels soignants ou aux personnes fragiles, venir en aide à ceux qui, malgré tout, vivent dehors, ne pas oublier les victimes de violences domestiques... Les raisons de se mobiliser sont nombreuses et "On est fait pour s'entendre" se fait le relais de ces initiatives.

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Jacques Lecomte, docteur en psychologie, président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie positive. Fondateur et webmaster du site psychologie-positive.net

- Edouard Dumortier, fondateur de Allo voisins

- Grégory Grellet, co-fondateur de Enpremiereligne.fr

- Elsa Wolinski

- Jérémy Mayen, étudiant en santé, à l'initiative des Pizzas du Cœur

- Jérémy Potdevin, fondateur d'Entourage

- Hervé Marro, co-président de la Communauté Ecotable