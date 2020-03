Confinement : les questions que vous vous posez

publié le 16/03/2020 à 05:55

Jeudi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé des mesures strictes pour lutter contre la pandémie sans précédent de COVID-19. C'est ensuite Edouard Philippe qui a précisé et restreint à nouveau les possibilités de déplacements. Nous voici donc au début d'une période de confinement. Entre découverte du télétravail et gestion des enfants dont les écoles sont fermées, comment gérez-vous le confinement ? Quelles sont vos préoccupations ? Dans quel état d'esprit l'abordez-vous ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Michel Cymes, médecin et et chroniqueur sur RTL



- Joseph Agostini, psychologue clinicien, auteur de La traversée des mensonges (Editions Envolume)



- Emilie Devienne, coach accréditée et auteure

