Confinement : comment éviter le laisser-aller ?

publié le 24/03/2020 à 05:55

Une semaine de confinement est passée ! Et les premiers signes physiques et psychologiques de cet isolement commencent peut-être à arriver. Les cheveux et les ongles qui poussent et appellent un entretien, quelques kilos pris à cause de l'arrêt de notre activité physique, une consommation d'alcool en hausse... Les éléments concrets du laisser-aller sont multiples. "On est fait pour s'entendre" s'interroge sur les manières de l'éviter !

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Invité.e.s

- Cécile Guéret, thérapeute gestalt, créatrice du blog La Psy Buissonnière et auteure de Aimer, c'est prendre le risque de la surprise (Editions Albin Michel)

- Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent



- Nordine Attab, coach sportif, conférencier et chroniqueur "sport" au Magazine de la Santé (tous les mercredis à 14h sur France 5). Auteur de Musculation - 40 programmes pour un corps sculpté et 120 exercices avec des objets du quotidien (Editions Solar)



- Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, spécialiste des troubles émotionnels. Auteur de Ces liens qui nous font vivre (Editions Odile Jacob)



- William Lowenstein, addictologue et président de SOS addictions. Auteur de Tous addicts. Et après ?, co-écrit avec le Dr Laurent Karila (Ed Flammarion)



- Aline Legoupil, coiffeuse et propriétaire des salons « Atmosp’hair » et « Madame Monsieur » à Caen. Formatrice pour le groupe L’Oréal

