Confinement : adressez-vous à vos proches sur RTL !

publié le 20/03/2020 à 06:31

Le propre du confinement est d'isoler. Partout, des amis, des proches, des familles sont confinés et séparés les uns des autres. RTL et "On est fait pour s'entendre" ont alors décidé de se faire vôtre pour vous permettre de prendre la parole et de vous adresser à ceux que vous aimez. Vous voulez leur dire à quel point elle vous manque ? Vous avez envie de les faire rire ? De les émouvoir ? De les rassurer ? Tout simplement de leur dire que vous les aimez ? Vous voulez tenter de renouer avec une personne ? Et pourquoi pas déclarer votre flamme ? Alors rendez-vous à 14h sur RTL !

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. Auteur de L'orgasme thérapeutique (Editions Grancher) et Aimer (Editions Poche Marabout)