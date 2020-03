Confinement : parents, enfants, tous ensemble, tous ensemble !

publié le 18/03/2020 à 06:01

Entre l'école, le travail et les activités, enfants et parents sont loin de se voir habituellement 24 heures sur 24... C'est maintenant chose faite suite à cette période de confinement due à l'épidémie de coronavirus. Serait-ce le moment où la relation se dévoile, se tend ? Elle est en tout cas mise à rude épreuve. Ecole à la maison, télétravail ou encore stress, les sources de tensions sont nombreuses. Mais peut-être ce temps est-il l'occasion de se retrouver...

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre



Invité.e.s

- Patricia Chalon, psychologue et présidente d’Enfance Majuscule. Auteure de Les peurs de l’enfant (Editions Eyrolles).



- Didier Pleux, docteur en psychologie, psychologue et psychothérapeute. Auteur de De l’enfant roi à l’enfant tyran-lorsque le parent paraît (Editions Odile Jacob)



- Agathe Lecaron, animatrice de la maison des maternelles (du lundi au vendredi à 9h sur France 5). Auteure de Maman, papa on joue à quoi?!, co-écrit avec Sylvia Gabet (Editions Lattès)