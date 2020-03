Confinement : comment le vivre au mieux ?

publié le 17/03/2020 à 05:58

Le Président Emmanuel Macron a annoncé hier des mesures de confinement encore plus strictes. Il semblerait que, pour enrayer le COVID-19, les Français entament une période coincée chez eux. Et pour tromper l'ennui, pour se distraire et occuper les enfants, chacun sa méthode, chacun ses activités ! Faire du sport d'intérieur, se remettre à la lecture ou à la cuisine, tester la méditation, prévoir de regarder une nouvelle série et bien d'autres choses... On part à la découverte de vos astuces !

Invité.e.s

- Cécile Guéret, thérapeute gestalt et créatrice du blog La Psy Buissonnière. Auteure de Aimer, c'est prendre le risque de la surprise (Editions Albin Michel)



- Alain Carrazé, spécialiste des séries et animateur du podcast Previously



- Olivia de Lamberterie, éditorialiste et responsable de la rubrique "Lire" à Elle. Auteure de Avec toutes mes sympathies" (Livre de poche).

- Nordine Attab, coach sportif, conférencier et chroniqueur sport au Magazine de la Santé. Auteur de Musculation - 40 programmes pour un corps sculpté et 120 exercices avec des objets du quotidien (Editions Solar)



- Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur, journaliste. Auteure de Du bon usage des ustensiles, co-écrit avec Martine Camillieri (Les Editions de l’Épure)



- Sonia Feertchak, auteure et éditrice

