publié le 01/04/2021 à 14:28

C'est devenu un classique : à peine le chef de l'État a-t-il fini de parler mercredi 31 mars que le site de la SNCF a quasiment été saturé. On achète, on échange, on annule ses billets. . Au total, 130.000 voyages ont été vendus hier soir sur le site de la SNCF. La moitié rien que pour ce week-end de Pâques. C'est 25% de plus que la veille.

Mais il y a aussi eu 40.000 annulations et là, c'est cinq fois plus que la veille également. Mais malgré tout, il y a déjà quelques TGV complets, notamment à destination de Nantes, par exemple, dès demain après-midi. D'autres vers Bordeaux depuis Paris, sont complets également ce samedi.

Mais c'est loin d'être le cas pour tous les trains à grande vitesse. Seul un quart des TGV est occupé à plus de 80 pourcents pour ce week-end de Pâques, par exemple. Il reste donc des places, mais certaines sont élevées. Comptez 102 euros l'aller simple pour Bordeaux depuis Paris ce samedi. La métropole est d'ailleurs l'une des destinations les plus plébiscitées par les voyageurs. Avec Lyon, Marseille, Nantes ou encore Aix en Provence, près de 500 TGV 220 trains Intercités vont circuler comme prévu ce week-end.