publié le 01/04/2021 à 13:52

Tout le pays est désormais soumis à des restrictions de circulation au-delà d'un périmètre de 10 kilomètres avec une tolérance pour le week-end de Pâques. Concrètement, qu'a-t-on le droit de faire ce week-end ?

Il sera possible de se déplacer partout en France. Les déplacements entre régions sont exceptionnellement autorisés même pour les habitants des 19 départements soumis à des mesures renforcées. C'est une tolérance renforcée pour permettre à ceux qui veulent changer de lieu de résidence pour les semaines à venir de le faire. Après, il ne sera plus possible de se déplacer. Pour l'heure, on ne sait pas s'il y aura des contrôles jusqu'à mardi où si ceux qui en profitent pour partir en week-end pourront être sanctionnés.

Jean Castex a dit ce matin qu'ensuite on pourrait se déplacer pour les gardes d'enfants. Il sera en effet possible d'aller déposer ses enfants n'importe où en France et aller les chercher plusieurs fois si nécessaire. Cela vaut pour les parents, les grands-parents ou les proches. C'était déjà le cas depuis la mise en oeuvre des nouvelles restrictions en mars, mais les écoles n'étaient pas fermées. Ce qui reste à préciser sont les justificatifs qui pourraient être exigés. La crainte des autorités c'est que certains ne se servent de cette dérogation pour partir en vacances avec leurs enfants.

À écouter également dans ce journal

Epidémie : Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles règles sanitaires en France. Le pic de contamination pourrait être atteint d'ici sept à dix jours selon Olivier Véran.

Coronavirus : Jean Castex est venu défendre ce nouveau confinement, mot qu'il n'a pas prononcé devant l'Assemblée nationale ce matin. Après le discours d'Emmanuel Macron il a déclaré que "la troisième vague est là". Ces nouvelles mesures sont nécessaires pour franchir un cap.

Etablissements scolaires : Cette fois l'exécutif se résout à fermer les crèches et les écoles durant trois semaines et les collèges et lycées pendant quatre semaines. Les élèves suivront les cours à distance la semaine prochaine avant deux semaines de vacances à partir du 12 avril pour toutes les zones. La rentrée est fixée pour tous le 26 avril en physique pour les écoles et en distanciel pour les collèges et lycées.