publié le 31/03/2021 à 23:14

Comme c’est déjà le cas de 19 départements, l’ensemble de la France métropolitaine se voit imposer de nouvelles restrictions, annoncées ce mercredi 31 mars par Emmanuel Macron. Parmi celles-ci, une limitation des déplacements.

"Les règles de restrictions seront étendues à tout le territoire métropolitain et pour quatre semaines", a déclaré le président, ajoutant : "Certains militaient, je le sais, pour le retour généralisé de l'attestation, comme en mars 2020. Nous n'avons pas retenu cette option parce que l'irresponsabilité de quelques-uns ne doit pas ruiner les efforts de tous. Les contrôles et les sanctions seront renforcés sur la voie publique, pour limiter les rassemblements et les consommations d'alcool (...) L'attestation ne sera obligatoire en journée que pour les déplacements au-delà de 10 kilomètres".

Dès lors, comme c’est déjà le cas dans les départements soumis à ces règles, l’ensemble des Français pourront circuler, entre 6 heures et 19 heures, et dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez eux, en se munissant seulement d’un justificatif de domicile. En revanche, ils devront justifier d’une attestation de déplacement dérogatoire durant le couvre-feu qui, lui, est en vigueur de 19 heures à 6 heures.