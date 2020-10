publié le 08/10/2020 à 22:36

Olivier Véran et Bruno Le Maire l'ont confirmé ce jeudi 8 octobre : il n'y aura pas de restrictions de déplacement pour les vacances de la Toussaint. En revanche, le ministre de la Santé a insisté sur deux points essentiels : le port du masque et la distanciation physique, même en famille, et en particulier avec les personnes vulnérables comme les grands-parents.

"Si vous souhaitez recevoir des amis, même si vous recevez votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vous devez garder de la distance. Vous devez porter le masque et faire extrêmement attention autour de vous", a ainsi déclaré Olivier Véran.

"Les malades qui sont aujourd'hui en réanimation, ont été contaminés il y a deux semaines par des gens qui ne savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient contagieux", a aussi indiqué le Premier ministre, en insistant bien sur le fait que, même si c'était difficile, il fallait redoubler de vigilance, en particulier quand les petits-enfants retrouvent leurs grands-parents.