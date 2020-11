Déconfinement : commerces, couvre-feu, lycées ... Le calendrier prévu par Macron

publié le 24/11/2020 à 20:50

Cette fois-ci, le déconfinement se fera en plusieurs temps. Trois étapes distinctes ont été annoncées par le président de la République, Emmanuel Macron, lors d'une allocution ce 24 novembre 2020. Le passage d'une étape à l'autre est cependant conditionné à une amélioration constante des conditions sanitaires.

Dès le samedi 28 novembre, "tous les commerces et services à domicile" pourront de nouveau ouvrir leurs portes, jusqu'à 21h, et dans le respect d'un protocole sanitaire renforcé. Une première étape qui s'accompagnera d'autres changements importants : un élargissement du périmètre de promenade autorisé à 20km, et une durée allongée à trois heures, la reprise des offices dans les lieux de cultes, avec une limite de 30 personnes, et la reprise des activités extrascolaires en extérieur.

Le 15 décembre, le confinement pourrait être officiellement levé, à condition que les objectifs sanitaires soient atteints. Il serait alors remplacé par un couvre-feu, qui serait en vigueur de 21h à 7h, mais pas appliqué à Noël et le 31 décembre. Cette deuxième étape serait par ailleurs accompagnée d'une réouverture des salles de cinéma et de théâtre, là encore avec un protocole sanitaire renforcé.

Dernière étape : le 20 janvier. À cette date, avec "le retour des fêtes", les lycées pourraient rouvrir, suivis des universités 15 jours plus tard. Les restaurants et les salles de sports pourraient aussi être amenés à rouvrir à ce moment là, une décision qui sera là encore prise selon la situation sanitaire.