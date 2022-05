Depuis sa création en 1901, le concours Lépine à vu passer et récompenser des centaines d'inventions. Si certaines paraissent loufoques, comme la chaussette à poche ou l'alarme anti-sommeil, d'autres ont révolutionné notre quotidien.

Comme le confie à RTL Barbara Dorey, directrice du concours, "les inventeurs identifient un besoin et répondent à ce besoin grâce à leurs inventions." Aujourd'hui, des objets déjà utilisés au quotidien sont améliorés, comme la bague intelligente qui permet de remplacer l’intégralité de ses clefs et cartes bancaires. Mais dans les premières années du concours, des inventions sont réellement venues révolutionner notre quotidien. Parmi elles, certaines sont encore largement utilisées, comme le fer à repasser à vapeur, le moulin à café ou encore la machine à coudre.

Le fer à repasser à vapeur

En 1921, Constantin Caroni propose le fer à repasser à vapeur au concours Lépine. "Pour la petite anecdote, raconte Barbara Dorey, monsieur Caroni a été un inventeur prolifique du concours Lépine qui, au-delà du fer à repasser à vapeur, a inventé le motter à deux temps. Cet homme est devenu, dans les années 1980, un membre du concours Lépine."

Avant cette invention, les fers étaient simplement posés sur des poêles chauds pour repasser les vêtements. "Son invention réside sur le fait d'avoir apporté de la vapeur au fer à repasser. Il a apporté un réservoir dans lequel on vient ajouter de l'eau pour en faire un fer à repasser à vapeur que l'on utilise tous maintenant, parce que je ne suis même pas sûre que des fers sans vapeur existent encore", explique la directrice du concours Lépine.

Bien que cet objet soit aujourd'hui la norme, le fer à vapeur n'as pas été commercialisé l'année où il a été primé au concours Lépine. Jugé trop dangereux par les industriels de l'époque, les premiers modèles seront commercialisés 20 ans plus tard, lorsque le brevet de l'invention était déjà tombé dans le domaine public. Constantin Carona n'a donc touché aucun droit sur son invention.

La machine à coudre

La machine à coudre de la Singer est la première machine à coudre de son genre. Un peu plus imposantes que celles utilisées aujourd'hui, elle était directement intégrée à un meuble. Si aujourd'hui, la pédale d'une machine à coudre active électriquement le mécanisme, à l'époque, il fallait "pomper" sur la pédale pour que la machine fonctionne. "L'idée, c'était que vous appuyiez en même temps à une fréquence d'une fois par seconde ou une fois toutes les 2 secondes, et c'est ça qui donnait l'impulsion à la machine" explique Barbara Dorey, directrice du concours Lépine.

Aujourd'hui, la marque Singer vend toujours des machines à coudre et fait partie du marché haut de game de ces machines.

Le presse-purée

Le presse-purée est un objet qui est moins utilisé aujourd'hui grâce à l'électro ménager, mais il en reste des reliques dans les placards des anciennes cuisines. Il a été présenté en 1931 au concours Lépine par monsieur Monterey. L'inventeur a eu l'idée de ce presse-purée un jour, dans sa cuisine, "se disant qu'il n'aimait pas la purée écrasée à la fourchette" raconte la directrice du concours. "Il a pris une casserole dans sa cuisine, il a commencé à faire des trous dans cette casserole, et il y a mis une sorte de moulin à café traditionnel de l'époque."



Après que son invention a été primée, Jean Monterey a monté la société Moulinex, "qui est également devenu le groupe Seb et Tefal". D'après Barbara Dorey, "ce qui est fou, c'est que du moment où il a lancé le presse-purée, et qu'il s'est dit qu'il allait falloir le fabriquer, il crée Moulinex qui va lui donner l'opportunité de fabriquer le presse-purée, et il n'a eu de cesse toute sa vie d'apporter des innovations dans le monde du petits ménagers."



Aujourd'hui, il est rare de trouver une cuisine dans laquelle il n'y a ni poêle Tefal, ni appareil Moulinex ou Seb.

Moulins à café et à poivre

Le moulin à café a été inventé par les Frères Peugeot. Avant de créer et commercialiser les voitures que l'on connait tous, ils ont également inventé le moulin à poivre.



Si le moulin à café est aujourd'hui intègre dans les machines électriques, qui broient les grains de café, le moulin à poivre est encore largement utilisé. Moulins en bois, en métal et même en plastique, toutes les marques s'y sont mises et il est très facile et peu onéreux d'en avoir un.



"Je ne suis pas sûre que les moulins à café Peugeot soient toujours édités, explique Barbara Dorey, mais les moulins à poivre des frères Peugeot le sont toujours."



Même si le moulin à café n'est plus utilisé sous la même forme que celle présentée par les frères Peugeot, le café inspire encore de nombreux inventeurs. Cette année, deux jeunes inventeurs présentent, par exemple, une machine qui permet de remplir facilement des capsules réutilisables. Selon Barbara Dorey, "aujourd'hui, les inventeurs essaient de répondre à des problématiques d'environnement et de recyclage."

