Environnement : pourquoi les sécheresses vont se multiplier en France

Les sécheresses semblent se multiplier en France et dans le monde. Faut-il tirer la sonnette d'alarme ? Avant de savoir s'il y a une sonnette d'alarme à tirer, il y a une situation qui est en train de devenir de plus en plus inquiétante. En France, il y a des arrêtés de restriction d'usage de l'eau qui ont été pris dans un certain nombre de départements alors que nous ne sommes que fin avril, c'est à dire normalement avant l'arrivée de ce qu'avant on appelait les beaux jours et qui maintenant pourrait peut-être s'appeler les jours secs.

Mais la situation française n'est pas exceptionnelle, dans d'autres pays dans le monde, on a également des situations qui sont inquiétantes. C'est notamment le cas aux États-Unis où la moitié du pays fait l'objet d'une situation de sécheresse qui va de sévère à exceptionnelle. Le plus grand lac de retenue artificielle américain, est au plus bas. On commence à gérer des restrictions sur l'eau qu'il est censé fournir aux agriculteurs ou pour les activités industrielles.

D'une manière générale, on constate que cette sécheresse a tendance à s'accroître partout dans le monde. La mer Morte est au plus bas et on se demande si elle ne va pas disparaître. Il y a un été ou deux, l'été dernier, un tiers des lacs turcs se sont asséchés.

Le Doubs à sec

Pour revenir à notre pays, il n'y a pas si longtemps que ça, on se rappelle que le Doubs était à sec et que le niveau du Rhin était trop bas pour y faire passer des barges. Donc, malheureusement, on constate que cet état de sécheresse est quelque chose qui est en train de se généraliser dans un certain nombre de régions dans le monde, d'arriver de plus en plus tôt et de manière de plus en plus intense.

L'aggravation des sécheresses que nous sommes en train de constater est une conséquence attendue et logique du réchauffement climatique. Un double phénomène va prendre place : il y a des zones dans lesquelles les précipitations vont baisser. Cela va notamment être le cas de tout le pourtour du bassin méditerranéen, car la circulation atmosphérique à large échelle, celle qui conditionne certaines formes de précipitations ou la fréquence des précipitations, va se modifier. Cela va faire baisser les précipitations sur la zone.

Hausse de l'évaporation

Deuxième chose qui se passe dans le cadre d'un climat plus chaud, c'est que l'évaporation augmente. Enfin, troisième chose, certaines précipitations deviennent plus intenses, c'est-à-dire que la même quantité d'eau tombe sur une année, cela se concentre sur des épisodes pluvieux où il en tombe plus d'un coup.

Et à ce moment, l'essentiel ruisselle directement vers la mer, sans rentrer dans les sols. Le résultat : la sécheresse va s'intensifier aux moyennes latitudes. En fait, elle va s'intensifier sur énormément de terres émergées et notamment en France.