"Le meilleur pâtissier" : découvrez les finalistes

Cyril Lignac et Jean-François Piège, qui rejoint le jury à l'occasion de la demi-finale.

Et les trois finalistes de cette dixième édition du "Meilleur Pâtissier" sont... Alexandre, Aya et Maud. À l'issue d'une demi-finale âprement disputée, les jurés Cyril Lignac Mercotte et Jean-François Piège, invité cette semaine, ont décidé d'éliminer Mohamed.

Pour cette demi-finale, les candidats devaient réaliser un gâteau en forme de couronne de Prince charmant, un tsunami cake sur le thème de Cendrillon lors de l'épreuve technique de Mercotte et un soulier comestible et gourmand.

Mohamed n'a donc pas réussi à convaincre le jury avec ses réalisations. Il a notamment déçu Cyril Lignac qui a jugé sa pâtisserie "bonne, mais brouillonne".

Fait rare dans "Le Meilleur Pâtissier" : Cyril et Mercotte n’ont pas réussi à déterminer qui méritait le plus le tablier bleu cette semaine. Les trois finalistes arriveront tous sur un pied d’égalité la semaine prochaine.