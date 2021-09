"La CFDT va saisir le Conseil d'état contre ce nouveau décret, qui est en fait exactement le même que celui que nous avions déjà combattu", a affirmé Laurent Berger, son secrétaire général, ce lundi 20 septembre. Dans dix jours, la réforme controversée de l'assurance-chômage doit en effet entrer en vigueur. Le texte durcit notamment les conditions d'accès aux droits. Plusieurs syndicats avaient déjà indiqué, vendredi 17 septembre, être prêts à déposer un nouveau recours.

"On aurait préféré que le gouvernement attende la décision du Conseil d’état sur le fond de la réforme. Mais là, on voit bien qu’il veut appliquer sa réforme coûte que coûte", poursuit Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT revient sur les points précis de cette réforme qu'il qualifie "d'injuste et d'injustifiée". "Elle va baisser l’indemnisation des demandeurs d’emploi", explique-t-il, avant de préciser que cette dernière "arrive à une période où ces mêmes demandeurs d’emploi (...) vont se retrouver à avoir des charges fixes beaucoup plus importantes, parce qu’il y a une augmentation du coût de la vie".

"La baisse d'indemnités mensuelles va être dramatique", assure Laurent Berger, qui indique qu'un million de personnes vont subir cette réforme. Lors du précédent report, le Conseil d'état avait par ailleurs déjà gelé la réforme du gouvernement, en raison du contexte économique trop incertain.

