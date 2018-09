publié le 04/09/2018 à 06:30

Baisse de dynamisme pour le recrutement dans les entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales. Selon le baromètre annuel de l’Union des entreprises de proximité (U2P) publié ce 4 septembre en partenariat avec l’institut I+C, ces secteurs accusent une baisse du nombre d'embauches au premier semestre 2018.



Au cours de cette période, 16% des entreprises ayant déjà au moins un salarié ont embauché contre 22% au premier semestre 2017. Malgré une chute de neuf points, le secteur qui recrute le plus reste l’hôtellerie-restauration (25%), juste devant les travaux publics, en baisse d'un point (24%).

Ce ralentissement des embauches s'explique, selon l'U2P, par l'inquiétude des chefs d’entreprise de proximité face à la perspective de nouvelles contraintes comme le prélèvement de l’impôt par les entreprises à compter de janvier 2019.



Inadéquation entre les candidats et les qualifications requises

Les difficultés de recrutement persistent dans beaucoup de secteurs. Plus de deux tiers des entreprises ayant eu du mal à embaucher cette année évoquent des problèmes de niveau de compétences et de qualification des candidats. Pour 63% d'entre elles, ces difficultés sont liées à l'absence pure et simple de candidatures aux postes à pourvoir.



Malgré une baisse du nombre d'embauches dans ces entreprises, la part de CDI a grimpé cette année : il concerne 54% des recrutements contre 45% l'an dernier. Une part largement supérieure à la moyenne nationale puisque près de neuf contrats sur dix signés cette année étaient des CDD, selon la Direction des études et des statistiques (Dares).