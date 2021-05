publié le 06/05/2021 à 08:22

Sur le marché du travail, le besoin numéro un est dans le secteur des soins à la personne. Cela représente plus d'un tiers des offres aujourd'hui, avec un million de créations de postes nécessaires. Du coup, les entreprises recrutent et forment. "Le but est de trouver des personnes qui ont envie de s'occuper des personnes fragilisées", explique Nadège Plou, directrice des ressources humaines de Korian France, qui gère un réseau d'Ehpad et de maisons de retraite. Qui ont envie, donc, mais qui n'ont pas forcément de base les compétences requises. D'où l'objectif formation.

Avec la crise de la Covid-19, beaucoup de métiers voient leur main-d'œuvre fuir et chercher une reconversion professionnelle. Pour aider ces personnes, et en même temps embaucher la main-d'œuvre nécessaire pour sa part, Korian effectue "des ponts avec des sociétés comme Derichebourg Multiservices". Des agents d'entretien peuvent se voir proposer une sorte de transfert, avec "une formation d'aide-soignant diplômé d'État". À la clé ? Un CDI après une formation de 14 mois.

Dans un secteur en tension, avec 60.000 postes à pourvoir chaque année, les opportunités ne manquent pas.