Budget 2023 : "La France est à l'euro près", prévient Bruno Le Maire

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a affirmé devant les journalistes, que "la France était à l'euro près." Pourtant, c'est dans ce contexte que le gouvernement a présenté un projet de budget avec la création de 11.000 postes de fonctionnaires d'État, mais également des dépenses pour alléger la facture énergétique des Français.

La charge de la dette va donc augmenter et devrait approcher les 60 milliards d'euros l'an prochain. Le ministre a prévenu qu'"aucune nouvelle dépense" ne pourra être introduite au cours du débat parlementaire si elle n'est pas "financée à l'euro près". Bruno Le Maire a ajouté : "Nous accueillerons donc les propositions d'économies avec le plus grand intérêt, les nouveaux impôts avec méfiance et les dépenses nouvelles avec circonspection".

"Le projet de budget "penche encore un peu trop du côté des énergies fossiles" parce que le gouvernement a fait le choix de "protéger" les Français face à la crise énergétique, a reconnu Bruno Le Maire. Il y a beaucoup de dépenses pour la facture de gaz", a-t-il expliqué, ajoutant que cela "ne [pouvait] que renforcer [la] détermination [du gouvernement] à accélérer la transition climatique".

Même si les dépenses de l'État prévues baissent par rapport à la loi de finance rectificative pour 2022 (480,3 contre 489,9 milliards), le gouvernement a prévu une augmentation du nombre de fonctionnaires pour l'État de plus de 10.000 postes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info