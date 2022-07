Le paiement fractionné, nouveau levier de gestion du budget

Selon le Baromètre Européen du mieux consommer, réalisé par Harris Interactive pour Oney, 4 Européens sur 5 s’estiment plus attentifs à la gestion de leur budget cette année qu’en 2021. Et, pour 42 % des interrogés, le paiement fractionné est devenu un nouveau levier pour mieux gérer son budget. Pas étonnant que les GAFAM et des acteurs de la Fintech s’emparent de ce marché, en croissance de 20 à 30% par an. Près de 5 millions de Français font confiance à Oney chaque année pour payer en plusieurs fois leurs achats chez plus de 13 000 sites et magasins partenaires. Le paiement fractionné s’impose en 2022 comme un allié de la consommation dans un contexte de pouvoir d’achat en baisse.



« En échelonnant son paiement, un consommateur peut ainsi mieux gérer sa trésorerie, continuer à consommer sans se mettre dans le rouge. En permettant aux clients, avec nos commerçants partenaires, de choisir de payer en plusieurs fois pour mieux maîtriser leur budget, nous répondons au contexte économique actuel. Ce pouvoir de choix, c’est du pouvoir d’achat !”, explique Julien Cailleau, Directeur général adjoint de Oney.



Pour les commerçants, proposer ce pouvoir de choix c’est aussi capter de nouveaux clients et développer leurs ventes. En effet, 72 % des consommateurs qui ont utilisé le paiement fractionné ont déclaré que ce service a été le déclencheur d’achat. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux services proposés lors de leur achat et le paiement fractionné est devenu en quelques années un incontournable pour une marque.



Mieux consommer : un enjeu majeur pour les années à venir



C’est certain, les consommateurs ont pris conscience des enjeux environnementaux de la consommation. Selon le Baromètre de Oney, 9 Européens sur 10 sont même prêts à changer de mode de consommation. Ils se tournent aussi de plus en plus vers le paiement fractionné pour accéder à des produits de meilleure qualité, donc plus durables, critère pointé comme prioritaire dans la consommation en 2022 selon l’étude de la banque. 76% annoncent également qu’ils consommeraient plus de produits d’occasion ou reconditionnés s’ils pouvaient le payer en plusieurs fois.

Allié des consommateurs depuis près de 40 ans, Oney ne pouvait passer à côté de mouvement de fond. Déjà très présent aux côtés de marques comme BackMarket, Rakuten, Selency, ReCommerce ou des commerçants comme Boulanger ou Leroy Merlin dont l’offre de seconde main se développe, Oney ambitionne de devenir le partenaire financier de référence des acteurs de l’économie circulaire. “Nous avons une responsabilité en tant que banquier. A ce titre, nous souhaitons que nos solutions permettent la croissance des commerçants qui ont des engagements environnementaux et engagent les clients dans un mode de consommation plus vertueux”, explique Julien Cailleau.

