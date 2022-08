Électricité : la hausse des tarifs en 2023 sera "contenue", assure Bruno Le Maire

C'est l'une des craintes des Français : une augmentation du tarif de l'électricité en 2023, alors que le bouclier tarifaire est prévu jusqu'à fin 2022. En marge du congrès des cadres de la majorité à Metz, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a assuré ce samedi 27 août que la hausse des tarifs d'électricité et de gaz pour les consommateurs sera "contenue" en 2023.

"Le plafonnement à 4% (du tarif réglementé, NDLR) sera maintenu jusqu'à la fin 2022, il n'y aura pas de rattrapage sur ce plafonnement en 2023, et les hausses dont a parlé le président de la République et la Première ministre seront des hausses contenues", a déclaré le ministre. Il a ensuite précisé que les "hausses contenues" à venir en 2023 concerneraient aussi le prix du gaz, sans plus détailler.

"Pour les ménages les plus modestes, il y aura des chèques énergie qui permettront d'aider ceux qui sont les plus en difficulté pour payer leurs factures d'énergie", a ajouté Bruno Le Maire. "Nous ne voulons pas que l'inflation se traduise par de la brutalité économique pour les ménages français", a souligné le ministre.

Les prix de gros de l'électricité pour 2023 ont battu vendredi un record pour la France a atteignant plus de 1.000 euros le mégawatt/heure (MWh), contre environ 85 euros le MWh il y un an. Les cours du gaz évoluaient quant à eux cette semaine à des niveaux historiques, plus vus depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, soit plus de 300 euros le MWh.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info