publié le 20/10/2020 à 15:12

L'Élysée a choisi ce lieu, "en accord avec la famille du défunt", pour rendre hommage à Samuel Paty, assassiné par un islamiste tchétchène le vendredi 16 octobre dernier. Ce mercredi 21 octobre, l'enseignant d'Histoire-géographie sera honoré dans la cour de la Sorbonne, et recevra à cette occasion la Légion d'honneur et le rang de Commandeur des Palmes académiques.

"Monument symbolique de l'esprit des Lumières et du rayonnement culturel, littéraire et éducatif de la France", "temple de la connaissance, lieu historique de l'enseignement universitaire français, foyer du génie français, la Sorbonne à travers les siècles a toujours su être une tribune pour l'expression des libertés et des idées, un lieu qui aujourd'hui revêt une dimension symbolique forte", a expliqué l'Élysée pour justifier ce choix.

Sur BFMTV, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a expliqué ce mardi 20 octobre que "c'est évidemment le centre du savoir, l'une des universités les plus vieilles du monde. La Sorbonne est l'incarnation de l'importance de ce qui se joue en ce moment : la transmission du savoir, et derrière, la transmission des valeurs".

Un symbole de l'Université de Paris, centre de savoir

L'Université de Paris naît au début du XIIIe siècle. Comme le rappelle l'Encyclopedia Universalis, elle se fonde sur la corporation des maîtres et étudiants qui souhaitent "obtenir leur autonomie vis-à-vis de l'évêque et du roi". Ces privilèges sont obtenus par la lutte, notamment des grèves et des exils volontaires.

Apparait ainsi le cycle des études sur le modèle baccalauréat/licence/maîtrise au sein de quatre universités : droit canonique, arts libéraux (notamment la philosophie), théologie et médecine. L'Université s'illustre alors par de grands penseurs, philosophes et théologiens, dont l'enseignement marque jusqu'à aujourd'hui profondément ces matières.

C'est en 1257 que Robert de Sorbon, rappelle le site de l'université, fonde le collège de "Sorbonne", "principale implantation de la Faculté de théologie". Malgré une perte progressive de "sa hardiesse intellectuelle" selon l'Encyclopedia Universalis, "son rôle resta grand aux XIVe et XVe siècles", avec notamment des interventions dans les grands conciles ou le procès de Jeanne d'Arc.

Un symbole de mai 1968

Reprise en main par le pouvoir, supprimée à la Révolution, la Sorbonne est refondée par Napoléon en 1806. La Troisième République la dota de nouveaux grands bâtiments à l'occasion de la réorganisation des universités en France. C'est à cette occasion que fut créée la cour d'honneur où se tiendra la cérémonie mercredi soir. Là trônent depuis le XIXe siècle une statue de Louis Pasteur (qui représente la science) et une statue de Victor Hugo (qui représente les Lettres).

La Sorbonne est en mai 1968 un haut lieu de la révolte étudiante et de la contestation. Comme le rappelle herodote.net, l'université est évacuée dès le 3 mai, ce qui provoque de grandes manifestations étudiantes. Ils luttaient alors pour une plus grande liberté, sur les plans de la pensée, de la morale ou encore de la presse.

En 2015, la Sorbonne a déjà servi d'écrin à un hommage aux victimes du terrorisme. Le président de la République François Hollande s'est rendu sur place pour observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre, dont parmi les victimes figuraient beaucoup de jeunes, d'étudiants et d'enseignants.