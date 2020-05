et Sina Mir

publié le 27/05/2020 à 13:27

La moyenne pour tout le monde, pas moins. Les étudiants de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne demandent à la ministre de l'Enseignement supérieur que les notes soient toutes au-dessus de 10 pour lutter contre les inégalités entre les étudiants que la crise a accentuées.

"Plus de 20% des étudiants se déclarent sans outils informatiques pour pouvoir passer leurs examens. Ils doivent faire face à des professeurs qui n'ont pas eux-mêmes les outils pour faire de la continuité pédagogique. On renforce donc les inégalités qui existent déjà. On appelle l'ensemble des universités à mettre en place cette mesure puisque c'est la meilleure solution pour éviter un échec des masses des étudiants pour ce semestre", affirme la vice-présidente de l'Unef.

Le directeur de l'école de droit de la Sorbonne François-Guy Trébulle, lui, s'insurge. "Qu'est-ce que vous pensez d'un juriste auquel vous allez confier vos affaires qui n'aura pas été évalué sur un sixième de sa licence ou un quart de son master ? Il faut s'occuper de ceux qui sont sur le côté, mais là on arrive à la négation absolue de tout ce qui fait qu'on est à ce point attaché à l'université publique", dit-il. De son côté, La ministre de l'Enseignement supérieure Frédérique Vidal estime qu'une telle notation porterait atteinte à la qualité des diplômes.

