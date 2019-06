Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 07/06/2019 à 17:42

Il sera bientôt possible de se procurer gratuitement des tampons ou serviettes hygiéniques sur tous les campus de la Sorbonne, à Paris. Les étudiants de l'université ont voté, en avril, pour le projet dans lequel ils souhaitaient investir l'argent de la Contribution vie étudiante et campus, récolté en début d'année scolaire.



Quatre idées ont été soumises : l'aménagement des espaces extérieurs, la création d'espaces de détente collectifs, la végétalisation des campus et l'accès gratuit aux protections périodiques. Sur 1.647 voix, 576 se sont portées vers ce dernier.

Le projet avait été proposé par la Brigade des actions féministes en faveur de l'égalité (Baffe) et le collectif féministe de Paris IV. Au total, 30.000 euros vont être investis.

En avril dernier, à Rennes 2, cette initiative avait également remporté le plus de voix dans le cadre du vote sur le budget étudiant.

¿ Budget participatif de 30 000 € pour le gagnant du vote ¿



Dépêche-toi donc de voter pour le projet que tu veux voir naître sur le campus de @Sorbonne_Univ_ ¿ https://t.co/ZUgfzdB8qw pic.twitter.com/JM9WmCtkG4 — Vie étudiante Sorbonne - Sciences et Ingénierie (@Vie_Sorbonne_Sc) 10 avril 2019