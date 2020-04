publié le 26/04/2020 à 05:44

Vendredi 1er mai, la tradition du muguet se célébrera en plein période de confinement : pour sauver les récoltes, certains maraichers ont décidé d'approvisionner des hôpitaux en créant une plateforme qui se nomme Un brin de solidarité. Celle-ci propose quatre types de muguet pour un montant de 3 à 8 euros.

Producteur, Éric Harrouët veut également sauver sa profession, qui subit de plein fouet les mesures de confinement appliquées pour freiner l'épidémie de coronavirus. "Vous pouvez acheter du muguet sur le site. Le but c'est d'approvisionner les hôpitaux : ensuite, on restituera 10% de notre chiffre d'affaire à la Fondation de France", explique-t-il. "C'est aussi une façon de sauver notre production".

La production de muguet demande beaucoup d'investissement et de savoir-faire et cette année la qualité est au rendez-vous : "cette année, l'odeur est excellente, le muguet est très bon grâce au printemps précoce", poursuit Éric Harrouët. Le producteur a fait savoir que la généreuse opération sera étendue à d'autres hôpitaux de l'Est et de l'Île-de-France si les ventes sont bonnes.

Á écouter également dans ce journal

Déconfinement – Le Conseil scientifique préconise que le port de masques obligatoire dans les collèges et lycées, soulignant l'importance de l'hygiène et de la propreté, notamment par la désinfection du mobilier.

Routiers - Le syndicat des routiers a appelé à un débraillage le 7 mai prochain, le secteur a fait part de son mécontentement, se sentant oublié par les autorités françaises.

Coronavirus dans le monde - Le seuil symbolique des 200.000 morts du coronavirus a été franchi dans le monde : 90% des décès liés au Covid-19 se situent en Europe et aux États-Unis