Coronavirus : Tom Hanks est rentré aux États-Unis après 15 jours de quarantaine

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson

publié le 29/03/2020 à 23:09

Les fans de la star hollywoodienne vont pouvoir être rassurés. Tom Hanks a annoncé qu'il a pu rentrer à Los Angeles avec son épouse Rita Wilson, après deux semaines de quarantaine. “Nous sommes de retour, et comme le reste de l’Amérique, nous allons pouvoir nous confiner et respecter la distanciation sociale”, a déclaré l'acteur sur Twitter, samedi 28 mars.

Contaminé par le coronavirus, l’acteur de Forrest Gump et de Seul au monde a ressenti les premiers symptômes causés par le Covid-19 alors qu'il était sur le tournage du prochain film de Baz Luhrmann, un biopic, encore sans titre, sur Elvis Presley. Son épouse avait elle aussi été diagnostiquée positive, rapporte la chaîne Fox News.



Le couple placé en quarantaine pendant deux semaines a pu finalement rejoindre son domicile de Los Angeles, une fois passée la période d'incubation, d'après le Huffington Post. L'acteur a tenu a remercié les nombreux soutiens qu'il a reçu.

“Tous nos remerciements à ceux qui ont pris soin de nous en Australie. Leur attention et leurs conseils ont rendu notre retour possible. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont écrit pour nos envoyer leurs meilleurs vœux. Nous avons beaucoup apprécié tout cela avec Rita", a-t-il écrit sur Twitter.