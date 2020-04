1er mai : où pourra-t-on acheter son brin de muguet ?

et AFP

publié le 25/04/2020 à 07:41

Du muguet sans vente à la sauvette ni fleuristes ouverts : la tradition du 1er mai devra s'adapter à la crise sanitaire, a prévenu mardi 21 avril le ministre de l'Agriculture. Cette année, confinement oblige, acheter son brin de muguet devra respecter des règles.

"On ne va pas faire n'importe quoi, la vente à la sauvette sera totalement interdite, les fleuristes n'ouvriront pas parce que les magasins seront fermés", a déclaré Didier Guillaume sur Europe 1.

Comment obtenir son muguet du 1er mai ? "La vente par correspondance peut exister, comme le drive", a poursuivi le ministre. Son ministère a complété plus tard son propos, en assurant que les fleuristes pourraient "vendre du muguet par livraison ou par retrait de commande". De plus, "on pourra trouver du muguet dans tous les magasins qui sont ouverts" dans le contexte du confinement car jugés essentiels, a détaillé Didier Guillaume, prenant l'exemple des boulangeries.

60 millions de brins de muguet seront perdus cette année

Le ministre a néanmoins lancé "un appel pour que 100% du muguet français soit vendu pour la semaine du 1er mai". "Le muguet, c'est symbolique", a-t-il ajouté, "mais c'est aussi un petit moment de bonheur, un petit rayon de soleil dans ce confinement qui n'est pas toujours simple".

La fédération des maraîchers nantais, qui regroupe les producteurs installés à la périphérie de Nantes, où pousse plus de 80% du muguet vendu en France, estime que plus de 70% des 60 millions de brins de muguet habituellement vendus seront perdus cette année.