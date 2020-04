publié le 24/04/2020 à 23:15

C'était une annonce attendue. Bruno Le Maire a révélé ce vendredi 24 avril au soir que sept milliards d'euros de prêts bancaires seraient accordés à Air France. Ces prêts se décomposeront en 4 milliards de prêts bancaires garantis à 90% par l'État et 3 milliards de prêt direct de l'État, a précisé le ministre de l'Économie lors d'une interview sur TF1.

"Il faut sauver notre compagnie nationale", a-t-il déclaré, évoquant un plan "historique". Il a en revanche souligné que la nationalisation de la compagnie n'était "pas à l'ordre du jour".

Alors que la quasi-totalité de ses avions sont cloués au sol du fait des mesures de confinement décidées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, Air France fait face à une situation critique. Les mesures annoncées vendredi sont prises "pour sauver les 350.000 emplois directs et indirects qui vont avec", a indiqué Bruno Le maire

Ce soutien "n'est pas un chèque en blanc"

Ce soutien "n'est pas un chèque en blanc", a souligné le ministre. Nous avons fixé des conditions à Air France. "Des conditions de rentabilité car c'est l'argent des Français donc il faut qu'Air France fasse un effort pour être plus rentable, et des conditions écologiques. Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. C'est la condition à laquelle je suis le plus attaché", a affirmé le ministre de l'Économie.

Air France-KLM a également indiqué envisager "une opération de renforcement de ses fonds propres" qui pourrait intervenir "au plus tard à l'issue de l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice 2020". "Dans ce cadre, l'État français a indiqué son intention d'examiner les conditions de sa participation à une telle opération", ajoute le communiqué de la compagnie aérienne franco-néerlandaise.