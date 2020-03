Coronavirus : Tom Hanks est sorti de l'hôpital, sa femme reste aux soins

Tom Hanks et sa femme Rita Wilson

publié le 17/03/2020 à 15:13

Il avait annoncé sa contamination au coronavirus sur les réseaux sociaux le 12 mars. Tom Hanks, en plein tournage sur la Gold Coast en Australie, avait ainsi dû stopper ses activités pour être hospitalisé avec son épouse Rita Wilson. Ce mardi 17 mars, CNBC indique que le comédien est sorti de l'hôpital contrairement à sa femme.

Cette dernière n'a pas été autorisée à quitter son lit d'hôpital. Chanteuse et auteure, elle avait donné de nombreuses représentations en Australie avant de tomber malade, rappelle Ouest-France.

Tom Hanks tournait un biopic consacré à Elvis Presley, réalisé par l'Australien Baz Luhrmann. Ce dernier a lui aussi été dépisté positif au Covid-19 et a dû être hospitalisé. Les autorités ont lancé une recherche des personnes ayant été en contact avec les trois artistes. En Australie, on dénombre 400 malades et 5 décès depuis le début de l'épidémie.