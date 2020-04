et William Galibert

publié le 21/04/2020 à 13:26

Les Français ne retrouveront "pas tout de suite et probablement pas avant longtemps" leur "vie d'avant" la crise du coronavirus, a déclaré Édouard Philippe ce dimanche. Le chef du gouvernement est lancé dans une véritable course contre-la-montre pour amorcer le début du déconfinement, programmé au 11 mai prochain.

Ce sont des travaux d'Hercule dans lesquels est engagé l'exécutif, des sueurs froides. Chaque conseiller ministériel à une façon très explicite de vous décrire la situation. Prenons l'exemple des transports, des dizaines de questions se posent : quelles lignes faut-il privilégier ? Faut-il renforcer le nettoyage, mais avec quels produits et à quelle fréquence ? On parle de masques obligatoires pour les voyageurs oui, mais qui va les acheminer, les distribuer ? Tout est lié.

C'est là qu'intervient Jean Castex, "monsieur déconfinement" nommé par Matignon, qui coordonne l'action de tous les ministères. Le Conseil des ministres ce mercredi à l'Élysée va servir de premier grand point d'étape pour les chantiers prioritaires qui ont été identifiés par l’exécutif. Le plan de déconfinement fera bien l'objet d'un débat et d'un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat.

À écouter également dans ce journal

Automobile - L'activité a repris mardi dans la seule usine française du constructeur japonais Toyota mais la production sera drastiquement réduite, a confirmé le patron du site, proche de Valenciennes.

Éducation - Le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a évoqué mardi un retour à l'école à partir du 11 mai étalé sur trois semaines par niveaux de classe, lors d'une audition à l'Assemblée nationale.

Institut Pasteur - Moins de 6% des Français ont été infectés par le coronavirus, un niveau très insuffisant pour éviter une deuxième vague épidémique si toutes les mesures étaient intégralement levées après le 11 mai, selon les estimations publiées mardi par l'Institut Pasteur.

FDJ - La Française des Jeux, introduite en bourse il y a six mois, a annoncé mardi un chiffre d'affaires en baisse de 0,9% au premier trimestre à 511 millions d'euros, et décidé d'un plan d'économies et d'une réduction du dividende face à l'épidémie de coronavirus.