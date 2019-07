publié le 13/07/2019 à 09:06

Donald Trump avait été impressionné par le défilé 2017 au point d'en vouloir une version américaine. Cette année, les militaires doivent défiler sur le thème du "Agir ensemble" "avec une connotation à la coopération européenne", dit-on au ministère de la Défense. Faut-il y voir un message, alors qu'Emmanuel Macron plaide pour la mise en place d'une Europe de la Défense ?

Assurément : "La crédibilité des Européens dans le domaine de la défense nécessite une prise de responsabilité accrue de la part des États les plus volontaires et les plus capables", lit-on sur présentation de l'événement. Les dix pays membres de l'Initiative européenne d'intervention seront mis à l'honneur à l'ouverture du dispositif.

La célébration commencera avec l'arrivée du Président à 10 heures. 4.299 hommes et femmes, 237 chevaux, 196 chars et motos, 67 avions et 40 hélicoptères défileront pendant deux heures de la place de l'Étoile à celle de la Concorde. Les militaires français devront défiler à exactement 116 pas par minutes quand ceux de la légion étrangère marqueront 88 pas toutes les 60 secondes. Les avions à réaction, eux, volent à 555 km/heure.

Honneur aux blessés des armées

Le défilé se terminera par un honneur aux blessés des armées, comme 100 ans plus tôt, ceux de de 1919 qui avaient ouvert le défilé au lendemain de la Première Guerre mondiale.

L'année dernière avait été marquée par deux ratés : les Alphajet chargés de lâcher des fumigènes aux couleurs du drapeau français ont dispersé dans le ciel les couleurs rouge-bleu-blanc-rouge. L'événement a également été marqué par une collision sans gravité entre deux motards.

Le rate du 14 juillet de la patrouille de france #photo © Frédéric REGLAIN https://t.co/UQ33FJmBQV pic.twitter.com/Hf0aYwzYHQ — Divergence-Images (@DivergencePhoto) 16 juillet 2018

Un concert et le traditionnel feu d'artifice

À partir de 21 heures se tiendra le concert de Paris, depuis le Champ-de-Mars à Paris. Le spectacle, organisé par l'Orchestre national de France, sera diffusé sur France 2. Au programme, Berlioz, Verdi, Vivaldi ou Tchaïkovski mais aussi La Mama de Charles Aznavour.



Puis, à 23 heures, un feu d'artifice sera lancé depuis la Tour Eiffel, lui aussi retransmis sur la chaîne de service public. L'année dernière, il avait pour thème l'amour.



Attention à ceux qui voudraient se rendre au défilé, au concert ou au feu d'artifice, certaines stations seront fermées. Pendant la matinée, la station des Tuileries sera totalement fermée, celle de Concorde n'assurera que les correspondances et l'ouverture de Champs-Élysées Clemenceau dépendra des indications de la préfecture de Police. Pendant la soirée, Passy, Dupleix, École militaire et Bir-Hakeim seront fermées à partir de 19 heures jusqu'à la fin du service, Iéna rouvrira ses portes à partir de 21 heures.