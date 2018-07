Quand les Belges taquinent la Patrouille de France et son raté du 14 juillet

publié le 22/07/2018 à 12:19

Belges et Français sont devenus très taquins les uns envers les autres depuis la demi-finale de la Coupe du Monde opposant les deux pays. Les réactions de certains Diables rouges, pointant le jeu minimaliste de la France et, selon eux, son infériorité technique, ont depuis provoqué une volée de tweets moqueurs de la part des twittos français. Le drapeau belge étant devenu synonyme de "seum", c'est à dire d'un sentiment d'aigreur.



Mais l'humour belge n'est pas en reste, et la vengeance est un plat qui se mange froid. Ainsi, samedi 21 juillet, en pleine fête nationale en Belgique, une patrouille aérienne de l'armée de l'air a tracé dans le ciel les couleurs du drapeau belge : noir, or et rouge. Une figure réussie sans erreur. Et c'est là que la raillerie a débuté outre-quiévrain.

Car nos chers voisins n'ont pas oublié le raté de la Patrouille de France lors du défilé du 14 juillet. Les Alpha Jet chargés de lâcher des fumigènes aux couleurs du drapeau français se sont trompés, et ont dispersé dans le ciel les couleurs rouge-bleu-blanc-rouge.

Bon chez nous, cela a été ;-) #21juillet pic.twitter.com/W5VJ2kksk7 — Céline Fremault (@celinefremault) 21 juillet 2018

Ce qui n'a pas échappé à Céline Fremault, ministre bruxelloise du Logement, de la qualité de vie, de l'environnement, de l'énergie, des familles, de l'aide aux personnes et des personnes handicapées. Elle a twitté un laconique mais efficace : "Bons chez nous, cela a été".