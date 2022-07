Plus Vulcain que Jupiter. Le président de la République s'est exprimé dans la traditionnelle interview du 14 juillet et s'est dit plus "Vulcain, c'est-à-dire à la forge" que Jupiter, assurant n'avoir jamais "revendiqué cette comparaison mythologique" avec le dieu des dieux romains. Cette comparaison a fait réagir les oppositions, dont Julien Bayou, député EELV, qui a écrit sur Twitter : "Impossible de s'imaginer autrement que comme un dieu. Bonjour l'ego". Mais qui est Vulcain ?

Fils de Jupiter, Vulcain (ou Héphaïstos pour les Grecs) est un dieu de la mythologie romaine. Il est précisément la divinité du feu, des volcans et le chef des forgerons. Sa fonction primitive est d'écarter les incendies, explique l'Encyclopédie Universalis.

Le dieu du feu avait aussi une fête annuelle, les Valcania, qui marquait la fin de la canicule. Pendant celle-ci, le peuple brûlait "une portion de victimes qu'on offr(ait) sur (les) autels" de Vulcain, explique l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (1751), relate le JDD. Une façon pour Emmanuel Macron d'évoquer la situation actuelle post-législatives. Le président, qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée, se dit en quelque sorte prêt à calmer le feu dans l'hémicycle pour tenter de "forger" des compromis.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info