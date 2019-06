Les actualités de 6h - 14 juillet : défilé et Tour de France devront partager la chaussée à Paris

publié le 12/06/2019 à 06:41

Les militaires vont devoir jouer serrés dans le prochain défilé du 14 juillet. Cela arrive très rarement mais l’événement coïncide avec la dernière étape du Tour de France qui a lieu le même jour sur les Champs Élysées. Le gouverneur militaire de Paris a dévoilé le dispositif hier. Chacun aura un morceau de la chaussée.



"On passe de 27 mètres de largeur à 19 mètres de largeur disponible. Ce n'est pas neutre et ça va obliger nos logisticiens et nos grands manitous de l'organisation de ce genre d’événements à se faire quelques nœuds au cerveau pour s'adapter à ce dispositif. Mais nous avons trouvé des solutions pour résoudre cette équation. Vous connaissez la capacité d'adaptation des militaires pour tenir compte des nouvelles contingences", explique le Général Bruno Leray.

"Effectivement la chaussée est réduite de 8 mètres donc effectivement le défilé sera un peu plus resserré en largueur mais gagnera un peu plus en profondeur", souligne-t-il.

